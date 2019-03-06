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رياضة

النني خارج قائمة ارسنال أمام رين في الدوري الأوروبي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:27 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن الإسباني يوناي إيمري ، المدير الفني لنادي ارسنال الإنجليزي قائمة فريقه ، وذلك لملاقاة فريق رين ضمن منافسات ذهاب دور الـ16من الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة غياب المصري محمد النني عن القائمة والتي جاءت كالآتي:

في حراسة المرمى:لينو -تشيك

خط الدفاع:سوكراتيس-كوسيليني - مونريال - كولاسينتش-موستافي

خط الوسط: توريرا - رامسي- ميختاريان-أوزيل - ميتلاند نايلز- جندوزي - تشاكا

خط الهجوم: نيكيتيا - أوباميانج -أيوبي - دينيس سواريز

وتقام المباراة غدًا على ملعب راوزهون معقل الفريق الفرنسي في الثامنة إلا خمس دقائق مساءً.

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