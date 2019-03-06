النني خارج قائمة ارسنال أمام رين في الدوري الأوروبي

أعلن الإسباني يوناي إيمري ، المدير الفني لنادي ارسنال الإنجليزي قائمة فريقه ، وذلك لملاقاة فريق رين ضمن منافسات ذهاب دور الـ16من الدوري الأوروبي.



وشهدت القائمة غياب المصري محمد النني عن القائمة والتي جاءت كالآتي:



في حراسة المرمى:لينو -تشيك



خط الدفاع:سوكراتيس-كوسيليني - مونريال - كولاسينتش-موستافي



خط الوسط: توريرا - رامسي- ميختاريان-أوزيل - ميتلاند نايلز- جندوزي - تشاكا



خط الهجوم: نيكيتيا - أوباميانج -أيوبي - دينيس سواريز



وتقام المباراة غدًا على ملعب راوزهون معقل الفريق الفرنسي في الثامنة إلا خمس دقائق مساءً.