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منوعات

شاهد..إعلامية سعودية تتلقى هدية كبرى في مسابقة خليجية خاصة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:05 م
نرجس العوامي
نرجس العوامي
محمد علي
تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وانستجرام فيديو لمفاجأة إعلامية سعودية بهدية غير متوقعة، وثقتها الكاميرات، وفق ما أفادت مواقع عدة كان من ضمنها موقع آر تي.

ونُشر للإعلامية السعودية نرجس العوامي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يوضح لحظة المفاجئة والتي تتسلم فيها هدية حملتها السيارات.

واستلمت نرجس العوامي المذيعة في قناة "إم بي سي" هديتها الكبيرة التي لم تكن إلا 3 إبل، قدمها لها هدية أحد المواطنين السعوديين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها الإعلامية السعودية، فيما علق صاحبها إهداءه على قطعة قماش على جانب السيارة وقد كتب: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين".

والمزاين مسابقة تجمع فيها الإبل ليتم اختيار الأجمل بينها في السعودية ودول الخليج العربي، وتتم المسابقة بشكل دوري كل عام وخصوصا في فصلي الخريف والشتاء.

وعلقت نرجس على المفاجأة بقولها: "الآن صرت راعية إبل"، وقدمت شكرها لمقدم الهدية الثمينة.

وطبعت على الشاحنة الناقلة للهدية اسم الإعلامية وصورتها.





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