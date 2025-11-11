أسماء جلال: كنت خايفة من السلم والتعبان والدور مسئولية كبيرة لكننا نثق في طارق العريان

شهد المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء أمس تصريحات للفنانة أسماء جلال حول مشاركتها في فيلم "السلم والتعبان" بنسخته الجديدة، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، رغم شعورها بالخوف من حجم المسئولية.

وقالت أسماء جلال خلال كلمتها: "كنت خايفة من تجربة (السلم والتعبان) لأن الفيلم الأصلي عمل علامة كبيرة في السينما المصرية، والدور مسؤولية عليا، لكننا بنثق في رؤية المخرج طارق العريان، وهو قادر يقدّم العمل بروح جديدة تناسب الجيل الحالي".

وأضافت أن التحضيرات للفيلم استغرقت وقتًا طويلًا، وأن فريق العمل متحمس لتقديم تجربة مختلفة تحافظ على روح الفيلم الأصلي مع معالجة عصرية جديدة.



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه.