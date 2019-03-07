سفير هولندا بالقاهرة: الشباب في مصر هم أكسجين الاقتصاد

أطلقت سفارة هولندا لدى القاهرة، مبادرة START EGYPT UP لتشجيع ريادة الأعمال في مصر، بحضور السفير الهولندي "لورانس ويستهوف" ، وبعض رواد الأعمال في مجالات متبنية، إضافةً إلى طلاب من الجامعات المختلفة.





وأكد " ويستهوف" ، أن الشباب في مصر هو الأكسجين الخاص بالاقتصاد، وبالتالي هم ذات أهمية كبيرة؛ لذا نلقي الضوء على الأفكار الطموحة لتصبح مشاريع مبتكرة، وهذه هي المبادرات التي ندعمها.





من جانبه، أشار "ثيادور كلوفيس"، مدير المبادرة، إلى أنه يجب على رواد الأعمال أن يكون لديهم القدرة على عرض أفكارهم في أي وقت ولأي شخص، لأن المناقشة الفعالة تتركز على إرسال واستقبال المعلومات.





كما أوضحت "ماري تريس فان"، شريك إداري بالمبادرة، أن الجميع شعر بأنه شريك أساسي من المبادرة، والكل تفاعل في الحلقات النقاشية، وهناك دور مهم لشركات القطاع الخاص في مساندة ودعم ريادة الأعمال في مصر.