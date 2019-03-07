ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس .. فيديو

ستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الخميس الموافق 7– 3-2019، على النحو التالي:



الطماطم: 5 جنيهات.

البطاطس: 6.5 جنيه.

البصل: 5.5 جنيه.

الخيار: 7 جنيهات.

الجزر: 4 جنيهات.

الباذنجان: 5 جنيهات.

الكوسة: 12 جنيهًا.

الفاصوليا: 12 جنيهًا.



أما الفاكهة:

البرتقال: 4 جنيهات.

الجوافة: 10 جنيهات.

الرمان: 8 جنيهات.

اليوسفي: 7 جنيهات.