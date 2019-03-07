ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس .. فيديو

ستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الخميس الموافق 7– 3-2019، على النحو التالي:
الطماطم: 5 جنيهات.
البطاطس: 6.5 جنيه.
البصل: 5.5 جنيه.
الخيار: 7 جنيهات.
الجزر: 4 جنيهات.
الباذنجان: 5 جنيهات.
الكوسة: 12 جنيهًا.
الفاصوليا: 12 جنيهًا.
أما الفاكهة:
البرتقال: 4 جنيهات.
الجوافة: 10 جنيهات.
الرمان: 8 جنيهات.
اليوسفي: 7 جنيهات.
الطماطم: 5 جنيهات.
البطاطس: 6.5 جنيه.
البصل: 5.5 جنيه.
الخيار: 7 جنيهات.
الجزر: 4 جنيهات.
الباذنجان: 5 جنيهات.
الكوسة: 12 جنيهًا.
الفاصوليا: 12 جنيهًا.
أما الفاكهة:
البرتقال: 4 جنيهات.
الجوافة: 10 جنيهات.
الرمان: 8 جنيهات.
اليوسفي: 7 جنيهات.