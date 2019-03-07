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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس .. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
ستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الخميس الموافق 7– 3-2019، على النحو التالي:

الطماطم: 5 جنيهات.
البطاطس: 6.5 جنيه.
البصل: 5.5 جنيه.
الخيار: 7 جنيهات.
الجزر: 4 جنيهات.
الباذنجان: 5 جنيهات.
الكوسة: 12 جنيهًا.
الفاصوليا: 12 جنيهًا.

أما الفاكهة:
البرتقال: 4 جنيهات.
الجوافة: 10 جنيهات.
الرمان: 8 جنيهات.
اليوسفي: 7 جنيهات.

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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس .. فيديو

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