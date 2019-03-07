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عملات نادرة.. ربع جنيه الجمال طبع عام 1945 وقيمته 4 آلاف.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال غريب الشبراوى، متخصص فى جمع العملات، إنه بدأ منذ الطفولة جمع العملات التذكارية والمميزة، لافتًا إلى أنه كلما كانت حالة العملة القديمة جيدة كلما زادت قيمتها.

وأضاف الشبراوى، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن قيمة العملة تحدد من خلال معيار الندرة وقيمتها وعدد طباعتها، مشيرًا إلى أن "جنيه الفلاح" لم يطبع منه إلا عشرة تقسيمات، فلذلك عدده قليل وقيمته كبيرة جدًا، بينما ربع جنيه الجمال طبع عام 1945م قيمته تقدر بـ20 جنيها وحتى 4 آلاف جنيه على حسب حالته.

وتابع: "هناك العديد من العملات المطبوع عليها توقيعات نيكسون أثناء الاحتلال الإنجليزى"، موضحًا أن الجنيه الذهب قديمًا كانت قيمته 98 قرشًا فقط.

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