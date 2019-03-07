نائب رئيس جامعة عين شمس يطالب جميع الكليات بالتقدم للاعتماد

ترأس الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، بحضور أ. د. رشا خفاجي مدير المركز ومديرو وحدات ضمان الجودة بمختلف كليات ومعاهد الجامعة.





وخلال الاجتماع أشاد أ. د. عبد الناصر سنجاب بجهود المركز في اعتماد مختلف كليات ومعاهد الجامعة محليًا من الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد و كان آخرها تجديد اعتماد كلية الطب.





كما وجه بسرعة إنتهاء جميع الكليات من تقديم ملفاتها للاعتماد البرامجي أو المؤسسي قبل يوليو القادم، لافتًا أنه لم يتبقى سوى ٤ كليات لم تتقدم للاعتماد حتى الآن و هي كليات " الحقوق ، التجارة، التربية النوعية، كلية الدراسات العليا للطفولة".





كما ناقش آخر مستجدات الوضع بشأن استعداد كليتي الهندسة والزراعة لتجديد الاعتماد خلال العام الحالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على الانتهاء من الاعتماد المحلي لكل كليات ومعاهد الجامعة، والاتجاه نحو الاعتماد الدولي، خاصة في ظل ما أحرزته الجامعة من تقدم في العديد من التصنيفات العالمية بمختلف المجالات.





كما وجه بالترتيب لإقامة ورشة حول الاعتماد والتصنيف الدولي على هامش مؤتمر الجامعة العلمي الثامن و المزمع انعقاده في أبريل المقبل.



