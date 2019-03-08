هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وهذا باتفاق الفقهاء.



وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « هل يصل ثواب قراءة القرأن للميت إذا وهبته له ؟»، أن قراءة القرآن صدقة من الصدقات التى يقدمها الحى للميت حيث قال سيددنا محمد (صلى الله عليه وسلم) " إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علمًا ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له".



وأشار الى أن هناك إختلاف بين الفقهاء فالشافعية يرون أن قراءة القرآن لا يصل ثوابه للميت اما المالكية يرون أن قراءة القران يصل ثوابها للميت وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.