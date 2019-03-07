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رياضة

حكم إنجليزي يشكك في صحة ركلة جزاء مانشستر يونايتد

الخميس 07/مارس/2019 - 04:23 م
صدى البلد
نور عادل
أكد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، أن قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخرًا هى السبب في احتساب ركلة جزاء مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكتب كلاتنبرج في عموده التحليلي بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائلا: "لنكون واضحين، الحكم دامير سكومينا نفذ قرارات اليويفا باحتساب ركلة الجزاء ضد سان جيرمان، وأنا اتفهم سبب غضب النادي الباريسي".

وأضاف: "بالنسبة لي لم أكن لاحتسب كيمبيمبي لأن لمسة اليد لم تكن متعمدة، في الدوري الإنجليزي هذه الكرة لن تحتسب ركلة جزاء".

وتابع: "لكنها في دوري الأبطال تحتسب بسبب تعديلات اليويفا الأخيرة، والتي حدثت بعد ركلة جزاء مباراة شالكه أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي".

واختتم: "هم يريدون احتساب ركلات الجزاء إذا لمست الكرة اليد في حالة وجودها في غير وضعها الطبيعي".

واحتسب الحكم ركلة جزاء على كيمبيمبي، بعدما اصطدمت تسديدة ديوجو دالوت بيد لاعب سان جيرمان، والتي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل.

وحقق مانشستر يونايتد المعجزة بالتأهل لدور الثمانية في مباراة مثيرة انتصر خلالها على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-1)، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، معوضا خسارته على أرضه بثنائية نظيفة.

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