ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

بوجاتى تكشف الستار عن أغلى سيارة .. شاهد

الخميس 07/مارس/2019 - 05:15 م
صدى البلد
مصباح المصرى
خلال مشاركتها في فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات كشفت شركة بوجاتي الفرنسية عن سيارة جديدة هي الأغلى في العالم وقالت الشركة إنها بيعت لمشتر لم يكشف عن اسمه بحوالي 11 مليون دولار قبل إضافة الضرائب.

ولم تكشف الشركة عن السعر الحقيقي للسيارة لكن يعتقد أنه تجاوز الرقم المسجل في السابق، وهو ما بين 8 و9 ملايين جنيه استرليني، دفعت لسيارة رولزرويس - سويبتايل.

وقد صنعت السيارة التي تفوق قوة محركها، محرك سيارة فورد فيستا 20 مرة، احتفالا بالعيد 110 على إنشاء شركة بوجاتي.. ويعتقد أن فيرديناند بيتش حفيد مؤسس شركة بورشه هو الذي اشترى السيارة الجديدة.

وكان بيتش الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن التي تمتلك بوجاتي وعرف عنه خلال فترة عمله دعمه للمشروعات الباهظة التكلفة في الشركة.. ولم تصرح بوجاتي إلا بأن المشتري "شخص شغوف بهذا النوع من السيارات"، الذي يعد من أكثر أنواع السيارات قيمة.

وقال رئيس شركة بوجاتي، ستيفان وينكيلمان إن السيارة ذات اللون الأسود، تجمع بين "التكنولوجيا المتقدمة، والجمال، والفخامة الفائقة".

وصنع جسم السيارة من ألياف الكربون الملون بالأسود اللامع البريق، وتبلغ سرعتها 1500 حصان، ويحتوي محركها على 16 أسطوانة .. وعلى الرغم من هيمنة السيارات الكهربائية الفاخرة الجديدة على معرض جنيف للسيارات، فإن سيارة بوجاتي ذات الأنابيب الستة للعادم كانت الأكثر جاذبية، بالنسبة إلى مرتادي سوق مختلف من حيث القوة والضوضاء.

ولم تتحدث بوجاتي عن سرعة السيارة. غير أن خصائصها، كما يعتقد، مماثلة لسيارة تشيرون التي أنتجتها بوجاتي من حيث هندسة قطعها المدهشة. وتستطيع تلك السيارة بلوغ 62 ميلا في الساعة في 2.4 ثانية، وتصل أقصى سرعة لها إلى 261 ميلا في الساعة.

وتقول بوجاتي إن السيارة السوداء تذكر بسيارة إس سي أتلانتك 57 التي صنع منها أربع سيارات فقط، فيما بين عامي 1936 و1938، وكان مصمم الأزياء رالف لورين هو صاحب آخر واحدة أنتجت منها.

ترشيحاتنا

دبلوماسي سعودي يكشف عن زيارة تاريخية للملك سلمان هذا الشهر

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل نجم سموحة للزمالك

فرج عامر يكشف عن سبب رحيل ياسر إبراهيم للأهلي

تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة

الإعدام شنقا لـ حلاق والمؤبد لصديقه لذبحهما شابين انتقاما للشرف بالشرقية

مفاجأة من وزارة الإسكان: وحدات للإيجار بـ300 جنيه شهريًا..فيديو

موقع مغربي يرصد مؤشرات انتعاش السياحة في مصر

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

فشل في اغتصابه فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل طفل البرميل في الجيزة.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو
ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو
طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟