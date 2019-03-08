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ثقافة أسيوط تكرم المبدعين والمثقفين بديروط 

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:03 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط،  حيث نظم قصر ثقافة ديروط احتفالية كبرى لتكريم المثقفين والأدباء والمبدعين.

جاء ذلك بحضور  مدير عام ثقافة أسيوط والعميد  علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط والنائب محمد مصطفى سليم عضو مجلس النواب، بدأت الاحتفالية التى قدمتها الإذاعية زينب دحلوب فوزى بكلمة مدير عام الثقافة بأسيوط الذى وجه الشكر والتقدير لجميع المثقفين والمبدعين المكرمين على المجهود المبذول سواء في الورش والدورات التدريبية التي ينظمها القصر وإسهامات الأدباء من ديروط فى إثراء الحركة الثقافية.

كما قدم عبدالجابر تحيات وتقدير اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لكل المثقفين والمبدعين والأدباء المكرمين، ووجه الشكر لمدير قصر الثقافة على دوره المميز والملموس في المجتمع الديروطى.

وفى كلمة النائب محمد مصطفى سليم الذى أشاد بدور الثقافة فى التوعية والتنوير الفكري للشباب الذى هو عماد المجتمع. وأعقب ذلك  الاستماع إلى بعض المواهب الصغيرة فى الشعر  والغناء، تلاها فقرة غنائية لصفية عابدين، ومجموعة ممتعة من  الابتهالات الدينية للدكتور جمال حريز، وسط حضور جماهيري كبير من رواد القصر.

واختتمت الاحتفالية بتكريم جميع المبدعين والمثقفين والأدباء من أبناء مدينة ديروط، وكذلك تكريم المشاركين في مبادرة ديروط بلدنا أجمل .

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