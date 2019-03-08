مدرب جورماهيا يكشف عن عقبة وحيدة بلقاء الزمالك.. الأحد

كشف التركي حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني عن خشيته من التحكيم قبل مواجهة فريق الزمالك بعد غد الأحد في الجولة الخامسة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وقال مدرب جور ماهيا عبر تصريحات له اليوم "دفعنا ثمن أخطاء التحكيم في مباراة نصر حسين داي الماضية بالجزائر وتم إلغاء هدف صحيح لنا مشيرا إلى أنه يخشى التحكيم أمام الفارس الأبيض فى لقاء الأحد".



يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

