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فن

أبرز 5 جمل للشرير الضاحك عادل أدهم.. لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه | نوستالجيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:36 م
صدى البلد
سعيد فراج
يصادف اليوم 8 مارس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عادل أدهم، أو كما لُقب بـ «الشرير الضاحك»، نظرًا لضحكته الساخرة الشهيرة خلال أدوار الشر التي قدمها في أعماله الفنية، قبل أن يرحل عام 1996 عن عمر يناهز الـ67 عامًا.

وفي هذه المناسبة، نرصد فيما يلي أبرز 5 جمل للشرير الضاحك، عادل أدهم:

1- «هنرقص دنص يا روح امك» .. والتي قالها في فيلم «الفرن» مع الفنانين: يونس شلبي ومعالي زايد.

2- «هو ده الخطيب .. أهلا بيبو» .. والتي قالها في نفي الفيلم السابق أيضًا «الفرن»، في مشهد أمام الفنان الراحل يونس شلبي.

3- «خلصتي التعميرة .. ليه كده يا امه .. ده الضنا غالي يا اماه» .. وقال هذه الجملة في مشهد من فيلم «الراقصة والطبال» للفنان الراحل أحمد زكي.

4- «نتقابل بقى فى جهنم أصلنا لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه» .. وقالها في نفس الفيلم السابق ذكره وهو «الراقصة والطبال» لـ أحمد زكي.

5- أما الجملة الخامسة والأخيرة، فهي: «أنا مش هستنى الحرام يجيلي .. من النهارده انا رايح للحرام»، والتي قالها في أحد مشاهد فيلم «الحلال والحرام» مع الفنانة سهير رمزي.

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أبرز 5 جمل للشرير الضاحك عادل أدهم.. لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه | نوستالجيا

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