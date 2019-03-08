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فن

صاحبة السعادة عن حلقة أحمد فهمي وهنا الزاهد: ضرب نار وخناق

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، صورا، عبر "إنستجرام"، تجمعها بكل من الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد، واللذين من المقرر أن يظهرا ضيفين في برنامجها "صاحبة السعادة" الإثنين المقبل.

وعلقت " إسعاد " على الصورة : " يوم الاثنين حلقة ضرب نار وخناق يعنى للصبح ، هنا الزاهد وأحمد فهى فى صاحبة السعادة " .

ويخوض أحمد فهمى وهنا الزاهد السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو العمل الأول الذى يجمعهما.

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