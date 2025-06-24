بطل مارفل.. هيو جاكمان وزوجته ينهیان رسميا إجراءات الطلاق بعد 27 عاما من الزواج

أُعلن رسميًا عن انتهاء زواج هيو جاكمان ودبورا-لي فورنيس بعد أن تم تسجيل حكم الطلاق في محكمة مقاطعة سوفولك العليا بولاية نيويورك بتاريخ 12 يونيو، وتم رفعه على الموقع الإلكتروني للمحكمة في 23 يونيو، ما يشير إلى إغلاق الملف.

فورنيس، البالغة من العمر 69 عامًا، تقدمت بطلب الطلاق في 27 مايو، بعد نحو عامين من إعلان الثنائي انفصالهما وديًا في سبتمبر 2023. وأشارت مستندات الطلاق إلى أن القضية لم تكن محل نزاع، وكانت بحاجة فقط إلى توقيع القاضي لتصبح نافذة.





في بيان صادر بعد تقديمها طلب الطلاق، قالت فورنيس: “قلبي وتعاطفي مع كل من مرّ برحلة الخيانة المؤلمة. إنها جرح عميق، ولكنني أؤمن بوجود قوة عليا وأن الكون يعمل دائمًا لصالحنا.” وأضافت أنها وجدت في هذه التجربة درسًا عميقًا في الحكمة، وأن العودة إلى الذات والعيش بما يتماشى مع القيم والحدود الشخصية هو الطريق إلى التحرر الحقيقي.

جاكمان وفورنيس تزوجا في عام 1996 ويشتركان في تربية طفلين بالغين، هما آفا وأوسكار. وفي بيان مشترك وقت إعلان الانفصال، أكدا أن الأسرة ستظل أولوية قصوى، وأعربا عن امتنانهما وتقديرهما لاحترام خصوصيتهما في هذا الانتقال.





يأتي الطلاق بعد أشهر من ظهور جاكمان علنًا مع الممثلة سوتون فوستر، التي شاركته بطولة مسرحية “ذا ميوزك مان” على برودواي في 2022. وتم رصد جاكمان وفوستر معًا في يناير 2025، بعد تقدم فوستر بطلب الطلاق من زوجها السابق في أكتوبر 2024.

من جهتها، ظهرت فورنيس في إحدى المناسبات العامة في نيويورك يوم 20 مايو، بعد أيام فقط من ظهور جاكمان وفوستر معًا في نزهة بالمدينة.