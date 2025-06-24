مينا مسعود يفاجئ الجمهور بسينمات القاهرة للترويج لفيلمه في عز الضهر

في أجواء من الحماس والترحيب الجماهيري، قام النجم المصري العالمي مينا مسعود بزيارة عدد من دور العرض في القاهرة ، وذلك لمشاركة الجمهور عرض فيلمه الجديد "في عز الضهر"، والذي يُعد أولى بطولاته في السينما المصرية.



‎وشهدت الزيارة تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، حيث فاجأ مينا الحضور داخل قاعات السينما، وتبادل الحديث والتقاط الصور التذكارية مع محبيه، و قوبل بتصفيق وحفاوة كبيرة مع الجمهور. وجاءت هذه الزيارة ضمن الحملة الترويجية للفيلم، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في جميع دور العرض المصرية والعربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا.

وفي تصريح له خلال الجولة، قال النجم العالمي مينا مسعود:

"ردود فعل الجمهور المصري تعني لي الكثير، وهي أغلى من أي نجاح مهني. أشعر بالامتنان لهذا الاستقبال الدافئ، وكنت حريصًا على التواجد بنفسي في السينمات لأشارك الجمهور هذه اللحظة، خاصة بعد تأخر موعد طرح الفيلم. هذه الزيارة هي مجرد بداية، وسأقوم بجولة جديدة في دور العرض يومي الخميس والجمعة المقبلين لألتقي بالجمهور وأستمع إلى آرائهم عن قرب."

‎بدأ عرض فيلم "في عز الضهر" في السينمات يوم 18 يونيو 2025، ويعرض في دور السينما في مصر ودول الخليج السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان ولبنان و الأردن وسوريا والعراق إلى جانب دول أمريكا الشمالية وكندا.

‎فيلم "في عز الضهر" من إنتاج الإخوة المتحدين، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته إلى جانب مينا مسعود نخبة من نجوم السينما المصرية: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي ومحمود حجازي ومحمد علي رزق.



‎وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق، حول شاب عبقري يتم تجنيده من قبل عصابة دولية، يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي ، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب أثناء مهمة خطيرة في مصر تقوده لاختيار صعب بين الولاء والعدالة، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.