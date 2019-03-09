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فن

عمرو دياب ينشر صورا من حفله الأخير على إنستجرام

السبت 09/مارس/2019 - 07:14 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد بدران
نشر الميجا ستار عمرو دياب صورة من حفلته التى أقامها مساء أمس داخل إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"

أطل الهضبة عمرو دياب على جمهوره في الحفل بإطلالة كاجوال، مرتديًا بنطالا أسود، وتيشيرت أسود، وفوقه قميص جينز رمادي، وقدم مجموعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة. 

شهد الحفل تفاعلا كبيرا من جمهور الهضبة مع أغانيه، التي قدمها ولا يزال يقدمها خلال الحفل، لاسيما أغاني ألبومه الجديد «كل حياتي»، الذي طرحه في الموسم الصيفي 2018 الماضي. 
عمرو دياب ينشر صورا من حفله الأخير على إنستجرام
عمرو دياب ينشر صورا من حفله الأخير على إنستجرام
عمرو دياب ينشر صورا من حفله الأخير على إنستجرام
عمرو دياب ينشر صورا من حفله الأخير على إنستجرام
عمرو دياب ينشر صورا من حفله الأخير على إنستجرام

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