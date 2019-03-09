مستقبل وطن ينظم أنشطة خدمية مختلفة للمواطنين بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، مجموعة من الأنشطة المختلفة، شملت تنظيم قوافل طبية، وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات ومنافذ متحركة بالشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية المختلفة.





ونظمت أمانة الحزب احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا بمدرسة طه حسين لرعاية المكفوفين، وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم، وتكريم أسر بعض شهداء القوات المسلحة، بحى باب الشعرية بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية.





أما فى محافظة الشرقية، فنظم الحزب احتفالية لتكريم أسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة بالساحة الرياضية بمركز أبو حماد، وإقامة عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة"، لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة السوق بالعاشر من رمضان ورفع كفاءة وصيانة مدرسة الألفى الإعدادية بنين بمركز منيا القمح.





أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، نظمت احتفالية لتكريم بعض أمهات شهداء الشرطة والقوات المسلحة، بقاعة المناسبات بمدينة بنى عبيد، بحضور محافظ الإقليم وقيادات الحزب.





وفى محافظة البحيرة، نظم الحزب قافلة طبية للكشف على مصابى أمراض الرمد بالمجان وصرف العلاج اللازم بشارع الجمهورية بمدينة كفر الدوار، فيما نظمت أمانة الحزب بكفر الشيخ قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة الشهابية بمدينة بلطيم.





بينما شهدت محافظة دمياط، تكريم بعض السيدات وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهن بمناسبة اليوم العالمى للمرأة بمقر الحزب الرئيسى بمدينة دمياط.





وأقامت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، ندوة حول استعراض خطة الحزب المستقبلية وأهمية التعديلات الدستورية، بقاعة الفريق مهاب مميش بالنادى البحرى بالبر الشرقى ببورفؤاد، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة السوسيس، بافتتاح مقر فرعى لأمة الحزب بمنطقة الغري، بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.





ونظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للازم بالمجان، بمنطقة الشهابية، بقرية الحتاحتة بمركز سمالوط.



