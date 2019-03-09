موقع مخابراتي إسرائيلي: قوات أمريكية تتجه لـ العراق



أكد موقع "ديبكا" المخابراتي الإسرائيلي المقرب من جهاز الموساد اليوم السبت بأن قوات أمريكية إضافية ستتجه إلى العراق استعدادا لمواجهة محتملة.



وقال "ديبكا"، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية السورية.



وتابع "ديبكا" أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، خاصة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران، مرابضة على الحدود العراقية السورية.



وأكد الموقع المخابراتي بأن التوجه الأمريكي الجديد أو زيادة القوات الأمريكية العسكرية في العراق إلى وجود تصريحات لجماعات موالية لإيران في العراق، تشير إلى نيتها مهاجمة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.



وأضاف الموقع المقرب من الموساد أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول خطوة هذه القوات، ومدى تطورها على الأرض في العراق.