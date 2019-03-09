ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موقع مخابراتي إسرائيلي: قوات أمريكية تتجه لـ العراق

السبت 09/مارس/2019 - 04:02 م
موقع مخابراتي إسرائيلي:
موقع مخابراتي إسرائيلي: قوات أمريكية تتجه لـ العراق
سمر صالح

أكد موقع "ديبكا" المخابراتي الإسرائيلي المقرب من جهاز الموساد اليوم السبت بأن قوات أمريكية إضافية ستتجه إلى العراق استعدادا لمواجهة محتملة.

وقال "ديبكا"، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية السورية.

وتابع "ديبكا" أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، خاصة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران، مرابضة على الحدود العراقية السورية.

وأكد الموقع المخابراتي بأن التوجه الأمريكي الجديد أو زيادة القوات الأمريكية العسكرية في العراق إلى وجود تصريحات لجماعات موالية لإيران في العراق، تشير إلى نيتها مهاجمة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

وأضاف الموقع المقرب من الموساد أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول خطوة هذه القوات، ومدى تطورها على الأرض في العراق.

ترشيحاتنا

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو

إصابة 23 شخصا في اصطدام أتوبيس سياحي بمقطورة غرب الإسكندرية

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

الزمالك يراوغ بشأن مواجهة المقاولون ويطير إلى الجزائر الجمعة المقبل

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ليبرمان يكشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

أبطال أهملهم التاريخ.. عبد الرحمن فهمي فتوة الغلابة في ثورة 1919

زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

بعد فشل وقفة الإخوان أمام الأمم المتحدة.. خبير: جعجعة لن يستمع لها العالم.. فيديو

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟