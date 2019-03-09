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رياضة

طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابات بالفريق وموقفهم من مباراة سموحة

السبت 09/مارس/2019 - 04:57 م
صدى البلد
نور عادل
قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق يعانى من مزق بالعضلة الخلفية، مشيرا إلى أن نسبة لحاقه باللقاء لا تتعدى 10%.

ويلتقي الدراويش منافسه سموحة الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الدورى المحلى.

وأضاف عبدالعزيز :"عماد حمدى لاعب الارتكاز يعانى من شد بالعضلة الخلفية وجارى تجهيزه للمباراة فيما تعرض الصاعد محمد الضرف لشد عصبى ".

وأتم حديثه قائلا :"محمود متولى مدافع الفريق سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه النهائى من مواجهة الفريق السكندرى ، فيما لا يعانى طارق طه الظهير الأيسر من أية اصابات وموقف مشاركته حسب رؤية المدير الفنى".

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