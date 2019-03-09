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أخبار البلد

إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور

السبت 09/مارس/2019 - 07:12 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شهد اليوم الجناح المصري المشارك ببورصة ITB 2019 إقبالا كبيرا من قبل الجمهور الزائرين، وذلك فى أول أيام فتح البورصة أبوابها للجمهور.

وكان في استقبال ضيوف الجناح الشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وأبناء الجالية المصرية بألمانيا الذين استعانت بهم الوزارة لأول مرة في الجناح المصري وقدموا الهدايا التذكارية المصرية للزوار.

وقد لاقت الأنشطة التفاعلية التى يقدمها الجناح المصرى اعجابا كبيرا من الزائرين، كما لاقى الطعام والموسيقى المصرية اقبالا كبيرا ، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية منها كتابة الاسماء بالهيروغلفية، والتقاط الصور التذكارية بالجناح.

كما لاقى الجزء الخاص بالمتحف المصري الكبير اقبالا كبيرا، وكذلك الشاشات التي تعرض المواد الترويجية عن كل مدينة سياحية عن سيوة والأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة وشرم الشيخ Branding By Destination.

وأشاد زوار الجناح اليوم بما قدمه الجناح المصرى وخاصة تقنية ال virtual reality و نظارات ثلاثية الأبعاد التى تمكنهم من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر وجبال سيناء .

جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تنعقد خلال الفترة من ٦- ١٠ مارس الجارى بالعاصمة الألمانية برلين، وتعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم.
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور
إقبال كبير على الجناح المصري فى أول أيام فتح أبواب بورصة برلين السياحية ITB للجمهور

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