ليون يتلقى ضربة موجعة أمام ستراسبورج قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

انتهت مباراة فريقي ستراسبورج وليون ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.





افتتح موسي ديمبلي التسجيل لفريق ليون في الدقيقة الثالثة، وعاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 ، قبل أن يقلص لودوفيتش أجوركو الفارق لصالح ستراسبورج في الدقيقة 69 ، وعاد أجوركو بعد هدفه بدقيقة ، ليحرز هدف التعادل لفريقه والثاني له في المباراة ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وخرج مارسيلو جوديس مدافع الفريق مصابًا ، وقد لا يلعب مباراة الفريق القادمة أمام برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .





ويلاقي ليون برشلونة يوم الأربعاء ، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وذلك على ملعب ستاد ليون الأوليمبي.



