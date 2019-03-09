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رياضة

ليون يتلقى ضربة موجعة أمام ستراسبورج قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

السبت 09/مارس/2019 - 08:20 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهت مباراة فريقي ستراسبورج وليون ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

افتتح موسي ديمبلي التسجيل لفريق ليون في الدقيقة الثالثة، وعاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 ، قبل أن يقلص لودوفيتش أجوركو الفارق لصالح ستراسبورج في الدقيقة 69 ، وعاد أجوركو بعد هدفه بدقيقة ، ليحرز هدف التعادل لفريقه والثاني له في المباراة ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وخرج مارسيلو جوديس مدافع الفريق مصابًا ، وقد لا يلعب مباراة الفريق القادمة أمام برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

ويلاقي ليون برشلونة يوم الأربعاء ، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وذلك على ملعب ستاد ليون الأوليمبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليون للنقطة 50 في المركز الثالث ، وستراسبورج للنقطة 33 في المركز التاسع.

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