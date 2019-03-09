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أخبار العالم

مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة مدنية وسط كولومبيا

السبت 09/مارس/2019 - 09:42 م
أرشيفية
أرشيفية
قسم الخارجي
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، السبت، إثر سقوط طائرة وسط كولومبيا.

وقالت صحيفة "لا ليبراسيون" البلجيكية، إن طائرة من نوع دي سي 3 كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا تحطمت ما أدى لوفاة 12 شخصا.

وقال الدفاع المدني نأسف لحادث الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين سان خوسيه ديل غوافياري وفيلافيسنشيو. لقد توفي 12 شخصا".

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