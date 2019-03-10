شاهد .. زوجة وائل جسار تنشر صورتها بالإسدال في السعودية

نشرت ميراي مقدسي زوجة وائل جسار صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»، بصحبة صديقتها في السعودية وهما يرتديان «الإسدال».



وعلقت ميري على الصورة التي ظهرت بها مرتدية العباءة والاسدال: "في السعودية".



ويستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي يوم 22 مارس المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى في إمارة دبي بالإمارات.



وطرح وائل جسار مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "ليلة هنا" وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان نور السعد، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، ومنتج منفذ جمال ياسين، ومن إنتاج شركة أربيكا.