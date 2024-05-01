عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية في البساتين.. والأمن يتدخل

الشرطة
الشرطة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على 10 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر وإصابة أحدهم في مشاجرة بالأسلحة بالبساتين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين 5 أشخاص بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية، وبين 5 أشخاص آخرين أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش إثر خلاف بينهم تطور لتشابك بالأيدى بين الطرفين، ما نتج عنه الإصابة، وقيام اثنين من الطرف الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما دون إصابات. 

 

تم ضبط طرفى المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إطلاق أعيره نارية البساتين القبض علي القاهرة حدوث مشاجرة شرطة البساتين قسم شرطة البساتين مشاجرة بالاسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تصاعد أدخنة من عقار بالزمالك .. والحماية المدنية: إحتراق جزء من شقة

رعب فى بولاق .. اندلاع النيران فى سيارة بمنطقة وكالة البلح ..شاهد

شرز أنبوبة يحرق محتويات مصنع فوم في مدينة بدر | انفراد

خاص.. إخماد حريق داخل مدرسة للبنات بمنشية ناصر| صور

الأمن يكشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة ويضبط الجناة | صور

ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة| صور

ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم

بسبب فصله منها .. عامل يضرم النيران في صيدلية بالشروق

ترشيحاتنا

بلطجية يقتحمون مكتب محام بالغربية.. تفاصيل الواقعة

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

بحوث المحاصيل الحقلية: مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الأرز

سقوط عصابة تسرق الأبواب الحديدية من مقابر الخليفة| تفاصيل

نجم الزمالك يرحل نهاية الموسم.. إسلام صادق يثير حيرة الجماهير| تفاصيل

الأهلي على صفيح ساخن| الخطيب يتعرض لوعكة.. إمام عاشور يطلب الرحيل.. ورد مفاجئ من الشحات على العقوبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فى ذكرى رحيله الأولى.. قصة تفكير مصطفى درويش فى الاعتزال وأبرز أعماله الخيرية

كلاسيكو الكرة المصرية| هيمنة أهلاوية ضد الدراويش وبيرسي تاو سفاح المواجهات

فيديو

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ