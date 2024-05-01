مشاجرة بالأسلحة النارية في البساتين.. والأمن يتدخل

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على 10 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر وإصابة أحدهم في مشاجرة بالأسلحة بالبساتين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين 5 أشخاص بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية، وبين 5 أشخاص آخرين أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش إثر خلاف بينهم تطور لتشابك بالأيدى بين الطرفين، ما نتج عنه الإصابة، وقيام اثنين من الطرف الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما دون إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.