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سيارات

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على قرار إلغاء جمارك السيارات

الأحد 10/مارس/2019 - 07:58 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش، تعليقا على قرار الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ من دول الاتحاد، إن الاقتصاد المفتوح وليس الحواجز التجارية المصطنعة، هو الذي يجلب منافع للمستهلكين.

وأضاف السفير في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعيد بملاحظة أنه بعد إلغاء رسوم الاستيراد على السيارات ذات المنشأ في الاتحاد الأوروبي أوائل العام الجاري، انخفضت أسعار السيارات 1600cc بنسبة من 3-8٪ وانخفضت أسعار السيارات 2000cc بنسبة 15-20٪.

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