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الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة والذروة يوم الثلاثاء.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس شتوى دافئ فى النهار، وشديد البرودة فى فترة الليل.

وأشار عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن سوف يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة، موضحا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سوف تكون يوم الثلاثاء، وأن درجات الحرارة في القاهرة لن تقل عن 25 درجة.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه لن تكون هناك موجات باردة أخرى، خلال فصل الشتاء.

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