الرئيس يشهد الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.



وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.



يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في ٩ مارس ١٩٦٩ وذلك خلال تفقد جنوده في الصفوف الأمامية على خط القنال.