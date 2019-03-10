شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي

بكى الضباط والسيدات الحاضرين، للندوة الثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدى، عن استشهاده.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد.



وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلي تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

