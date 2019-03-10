أهلي 2002 يواجه مصر الجديدة غدا في بطولة القطاعات

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ضيفه مصر الجديدة (ألماظة)، غدًا في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة الثالثة عشر لبطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.



وكان فريق ٢٠٠٢ قد تعادل أول أمس الجمعة مع فريق المقاولون العرب سلبيًا، لذلك يسعى للفوز على مصر الجديدة مستغلًا عامل الأرض، من أجل العودة للانتصارات مجددًا.



ويمتلك الأهلي ٢٦ نقطة في رصيده، يحتل بهم المركز الثالث، بفارق ٤ نقاط عن المقاولون المتصدر.



وفاز الأهلي في ٧ مباريات هذا الموسم، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع المقاولون ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ – ٢، وفاز على الزمالك ٢ – ١، وحلوان القبلية ٥ – ١، والحديد والصلب ١٠ – ١، والغابة ٦ – صفر، والمجموعات العلمية ١٠ – ١، ثم تعادل مع المقاولون سلبيًا، مسجلًا ٤٤ هدفًا مقابل ٨ أهداف في شباكه.



ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.



