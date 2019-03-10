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اكتشف فوائد تناول الزنجبيل يوميا

الأحد 10/مارس/2019 - 01:30 م
صدى البلد
رشا عوني
يغفل الكثير أهمية وفوائد الزنجبيل ويقصرون استخدامه على المشروبات أو إضافته للطعام، رغم أن له فوائد عديدة للبشرة والشعر، خاصة وأنه غني بمضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية التي يحتاجها الجسم.

ووفقًا لموقع hhdresearch فعليك أن تعتاد على تناول الزنجبيل بشكل يومي سواء في المشروبات أو الأطعمة، لما له من فوائد سحرية للجسم، منها :

1- تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الزنجبيل يوميًا ، سواء في الشاي الخاص أو في طعامك ، يمكنه القضاء على ارتجاع الأحماض.

2- يقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات الالتهاب المزمن مثل التهاب المفاصل، تناول الزنجبيل.

3- يقي من خطر الإصابة بالسرطان، حيث أجريت دراسة لكشف تأثير الزنجبيل على الخلايا السرطانية، وقد أظهرت الأبحاث أنه يقتل خلايا سرطان المبيض بسرعة أكبر وأأمن من أدوية العلاج الكيميائي.

4- الزنجبيل يمنع التهاب القولون والأمعاء، والذي قد يكون سببًا للإصابة بسرطان المعدة، لذا من الأفضل إضافة الزنجبيل إلى مشروبك اليومي.

5- يحسن الهضم، فالزنجبيل مضاد حيوي طبيعي يمكنه القضاء على البكتيريا الضارة التي تسبب اضطرابًا في المعدة، كما أنه جيد لتحفيز اللعاب وهو جزء لا يتجزأ من عملية الهضم.

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