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رياضة

مشجع إنجليزي يعتدي على زميل المحمدي بالضرب في البريميرشيب.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
القسم الرياضي
اعتدى أحد المشجعين الإنجليز على جاك جيراليش جناح نادي أستون فيلا ، وذلك في مباراة الفريق أمام نظيره بيرمنجهام سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

واقتحم مشجع بيرمنجهام أرضية ملعب المباراة، واعتدى بالضرب على جيراليش ليسقطه أرضًا، وسارع رجال الأمن في ملعب"فيلا بارك"، لانقاذ الموقف، ليتم القبض على المشجع.

يذكر ان أستون فيلا قد انتصر على بيرمنجهام بهدف نظيف وذلك في ديربي بيرمنجهام ، وأحرز الهدف جاك جيراليش ليرفع بذلك أستون فيلا رصيده من النقاط إلى النقطة 51 في المركز التاسع بجدول ترتيب التشامبيونشيب، فيما توقف رصيد برمنجهام عند النقطة 50 في المركز 11.

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