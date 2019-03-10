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أحمد موسى عن تكليف كامل الوزير بتطوير السكة الحديد: رجل المهام الصعبة

الأحد 10/مارس/2019 - 08:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
عقب الإعلامى أحمد موسى، على قرار تكليف الفريق أول كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020، قائلا:"كامل الوزير هو الرجل المناسب فى المكان المناسب".

وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كامل الوزير هو رجل المهام الصعبة، موضحا:"عارفين الساعة هذا الرجل مثل الساعة قمة في الالتزام والتفانى فى العمل".

وأكمل:"القوات المسلحة مؤسسة منضبطة زى ما الكتاب بيقول وتنهى أعمالها على أكمل وجه".

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد: "المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليونات جنيه".

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