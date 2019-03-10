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سفير مصر بإثيوبيا يكشف تفاصيل عن المصريين المتوفين في حادث الطائرة المنكوبة

الأحد 10/مارس/2019 - 10:35 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
نعى السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، المصريين الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة الإثيوبية.

وأضاف "عبد الخالق"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجل الحصول على جثامين المصريين، ومعرفة الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل عودتهم.

وأوضح أن المصريين الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة الإثيوبي، ثلاث سيدات، وثلاثة رجال، موضحا أنه سيتم إعلان أسماء الضحايا المصريين غدًا بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد أنه تم رفع حالة الاستعداد الأمني في ظل تواجد أكثر من ثلاثين جنسية على متن الطائرة، مؤكدا أنه يتم إجراء علي تحقيق علي أوسع نطاق لمعرفة أسباب سقوط الطائرة.

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