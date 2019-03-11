أول تعليق من الاتحاد السكندري على أزمة صبري رحيل .. فيديو

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن النادي فى حالة مستقرة الآن والفريق يمتلك جهازا فنيا قويا بقيادة الكابتن حلمي طولان والكابتن وليد صلاح الدين مديرًا للكرة.



وأضاف مصيلحى فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "مينفعش نهاجم الجهاز الفنى لمجرد خسارة من الهلال بطل آسيا وبطل العرب وهو فريق يعج بالنجوم والاتحاد قدم أداء مميزا فى المباراتين في البطولة العربية".



وأردف: "هناك بعض الأشخاص لا تمت للنادى ولا الرياضة بصلة تحاول تسخين وحشد الجماهير ضد إدارة الفريق والنادي وأنصح جماهير النادي الأوفياء بالابتعاد عن مثل هذه المهاترات".



وأوضح: "هناك العديد من العقوبات التي توقعها الإدارة على اللاعبين ومن بينهم صبرى رحيل الذى سيتم عقد تحقيق معة للوقف على سبب الأزمة الأخيرة والاتخاذ الخطوات اللازمة حيلها".