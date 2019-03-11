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نيفين جامع: حريصون على التواصل الدائم مع وزارة البيئة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
مي محمد
أكدت نيفين جامع ، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن بروتوكول التعاون الذي سيتم توقيعه اليوم مع جهاز شئون البيئة ليس التعاون الأول بين الجهاز ووزارة البيئة بشكل عام .

وأشارت " جامع " خلال مداخلة هاتفية لها بفضائية " extra news"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك حرصا دائما للتواصل بين الجهاز مع وزارة البيئة خاصة فيما يتعلق بمشروعات البيوجاز ، ومكامير الفحم ، إضافة إلى مساعدة وزارة البيئة في تعريف بقواعد الالتزام البيئي لدى أصحاب المشروعات.

وأردفت أن الجهاز دائما يحرص على أن أغلبية الأشخاص الذين يتم تمويلهم ، ينطبق عليهم الشروط البيئية المعتمدة وموافق وزارة البيئة.

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