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ثقافة

قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
ايمن محمود
نظم فرع ثقافة مطروح قافلة اليوم الواحد تحت عنوان "العدالة الثقافية" بمدينة العلمين "مدرسة سعد بن معاذ" بمشاركة طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

يأتي ذلك تفعيلًا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة بأهمية نشر الثقافة داخل المجتمع من خلال الإطلاع والقراءة وخلق جوا من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات.

وتضمنت القافلة عدة فعاليات منها ورش فنون تشكيلية صلصال، معلقات هند ميد جوخ، رسم وتلوين، خرز، رسم على وجوه الأطفال.

كما تم إجراء محاضرة عن "ظاهرة التسرب من التعليم" ألقاها ياسر حبيب، بالإضافة إلى ورشة حكي تفاعلي عن "الأمانة" مع ياسر محمد، وفقرات اكتشاف مواهب، فقرات شعرية، عرض عرائس.
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين
قافلة ثقافية وفنية بمدينة العلمين

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