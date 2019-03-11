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رياضة

معسكر مغلق ووديتان لمنتخب الصالات في أبريل المقبل

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:08 م
صدى البلد
يسري غازي - عمرو الحلوانى
يبدأ معسكر منتخب مصر لكرة القدم للصالات، في أول أبريل المُقبل، ويشمل مباراتين وديتين أمام سلوفاكيا أيام ٨ و٩ من الشهر نفسه.

وقال نادر رشاد المدرب العام لمنتخب الصالات، إن المعسكر سينطلق يوم ١ أبريل المقبل في القاهرة، على أن يكون السفر لسلوفاكيا يوم ٧ أبريل لمواجهة منتخبها وديًا.

وأضاف رشاد أن المعسكر سينتهي يوم ١١ إبريل المقبل، وهو يوم وصول البعثة للقاهرة قادمة من سلوفاكيا.

وأشاد رشاد بقوة وديتين سلوفاكيا والاستفادة الفنية المتوقع أن يكتسبها المنتخب خلال هذه الرحلة قبل تصفيات كأس أمم أفريقيا (المغرب ٢٠٢٠) مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم التأهل لكأس الأمم؛ استمرارًا للنجاح الذي حققه المنتخب في أولمبياد الشباب بالأرچنتين، بعدما تُوج بالميدالية البرونزية.

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