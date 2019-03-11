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اقتصاد

أبو العينين يؤكد أهمية تعزيز التعاون المصرى الياباني في القارة الأفريقية

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:15 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
ولاء عبد الكريم
أشاد محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني والرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى بشهادة الوفد الياباني بالوضع الحالي المستقر للدولة المصرية خاصة بالتغيرات الإيجابية في الاستثمار وتسهيل مناخ الأعمال.

وأكد رجل الصناعة محمد أبو العينين لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الياباني في القارة الأفريقية وترجمة هذا التعاون لمشروعات قومية كبرى تقودها اليابان بالقارة الإفريقية لاسيما مشروع خط النقل المباشر بين الإسكندرية وكيب تاون.

وفى سياق متصل تبدأ بعد قليل فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصرى اليابانى حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة متمثلة في جهاز التمثيل التجارى وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في مجال تبادل المعلومات التجارية والمعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات الى جانب الأنشطة والخدمات والفعاليات التجارية بالبلدين.

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد عقد أمس لقاء موسعا مع وفد رجال الأعمال اليابانيين والذى يزور القاهرة حاليًا للمشاركة بالمؤتمر الحادى عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، حضر اللقاء ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى وساتوشى اوزاوا رئيس جمعية الأعمال اليابانية المصرية هيرويوكي إيشيجي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" والمهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير لشئون الصناعة.

ونوه الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الياباني في مجال دعم ملف التصنيع بدول القارة الأفريقية من خلال إقامة شراكات صناعية بين القطاعين العام والخاص بالقارة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا TICAD 7 والذي تستضيفه اليابان خلال شهر أغسطس المقبل في تعزيز الحوار السياسي بين إفريقيا واليابان والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين إلى جانب دعم جهود التنمية الشاملة في بناء قدرات القارة الأفريقية.

وقال نصار إن التوجه الحالي للدولة يستهدف النهوض بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصرى للعمل في مجال صناعة السيارات وذلك للاستفادة من المقومات الاستثمارية والصناعية الكبيرة للسوق المصرى والتي تشمل سهولة الشحن للأسواق الإقليمية والعمالة المؤهلة إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ونوه الوزير إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى حرص الوزارة على الاستعانة بـ " بيوت تصدير عالمية" للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

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