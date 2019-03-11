شيرين رضا توجه نداءً إلى وزارة البيئة: عايزين نتنفس

وجهت الفنانة شيرين رضا نداءً إلى وزارة البيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تطالب فيها بضرورة زرع الأشجار فى القاهرة.



وقالت شيرين: "نداء لوزارة البيئة القاهرة تختنق ... ازرعوا شجر علشان نعرف نتنفس ...الشجر هو المتنفس الوحيد ... حل سهل ومش مكلف ... وقطع الشجر يجب أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون!".



يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا كان فيلم "الضيف" الذى شارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وأحمد مالك وجميلة عوض وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.