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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:08 م
سفينة
سفينة
أ ش أ
استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه غادر الميناء 515 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 29 ألفا و492 طنا من البضائع العامة منها 106 سيارات نقل محملة بـ 5 آلاف و153 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132 ألفا و672 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 62 ألفا و802 طن.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 150 طن يوريا، و4800 طن فوسفات، و2500 طن مولاس، و500 طن علف، و3100 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 119 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات ترانزيت 2383 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5 آلاف طن ذرة، و700 طن مواشي، و19 ألفا و100 طن قمح، و6آلاف و229 طن أرز، و1711 طن خشب، و12 ألفا و264 طن حديد، و1019 طن كلوريد ايثيلين.

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