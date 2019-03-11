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رياضة

بيريز: لاعبو ريال مدريد استثنائيون.. ولا يمكن نسيان إنجازاتهم

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:32 م
فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
القسم الرياضى
وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الشكر للأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر ريال مدريد.

وقال بيريز: هذا الموسم لم نحقق ما طمحنا فى الوصول إليه ، نحن نسعى دائمًا للأفضل ، الامور لم تسر بشكل جيد ، علينا أن لا ننسى الجهد والالتزام الذي قدمه سانتياجو سولاري، لكن علينا أن نتوجه بالشكر لسولاري والذي تولى الفريق في فترة صعبة ، نتمنى أن يظل ارتباطه بالنادي قائمًا ."

وأضاف بيريز: "نحن أبطال أوروبا في كرة القدم والسلة ، وهذا شيء تاريخي ، لكننا نمر بظروف صعبة الان ، لاعبو الفريق الحاليون استثنائيون بكل تأكيد ، لأنهم حققوا للفريق 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا في آخر 5 سنوات."

وأكمل بيريز:"أود أن أشكر زيدان، عزيزي زيزو انت عدت هنا وعودتك معناها انك تعشق هذا الشعار ، تعشق ريال مدريد، الان نحن بصدد القيام بمشروع جديد ومرحلة جديدة مليئة بالشغف ."

وكان الريال قد أعلن اليوم عن عودة زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق ، وإقالة سولاري من منصبه.

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