بيريز: لاعبو ريال مدريد استثنائيون.. ولا يمكن نسيان إنجازاتهم

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الشكر للأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر ريال مدريد.



وقال بيريز: هذا الموسم لم نحقق ما طمحنا فى الوصول إليه ، نحن نسعى دائمًا للأفضل ، الامور لم تسر بشكل جيد ، علينا أن لا ننسى الجهد والالتزام الذي قدمه سانتياجو سولاري، لكن علينا أن نتوجه بالشكر لسولاري والذي تولى الفريق في فترة صعبة ، نتمنى أن يظل ارتباطه بالنادي قائمًا ."



وأضاف بيريز: "نحن أبطال أوروبا في كرة القدم والسلة ، وهذا شيء تاريخي ، لكننا نمر بظروف صعبة الان ، لاعبو الفريق الحاليون استثنائيون بكل تأكيد ، لأنهم حققوا للفريق 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا في آخر 5 سنوات."



وأكمل بيريز:"أود أن أشكر زيدان، عزيزي زيزو انت عدت هنا وعودتك معناها انك تعشق هذا الشعار ، تعشق ريال مدريد، الان نحن بصدد القيام بمشروع جديد ومرحلة جديدة مليئة بالشغف ."



وكان الريال قد أعلن اليوم عن عودة زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق ، وإقالة سولاري من منصبه.