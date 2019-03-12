3 طرق سريعة وسهلة لسن السكين دون مسن

كشف موقع wikihow عن أسرع طرق لسن السكين في المنزل دون مسن أو حجر،وذلك للتسهيل على رباة المنزل فى أعداد الطعام سريعا .



كوب سيراميك

السيراميك وسيلة آمنة وسريعة لسن السكين، باستخدام كوب أو فنجان قهوة مصنوع من السيراميك وبالخطوات التالية:

- يمسك الكوب باليد اليسرى ويقلب رأسًا على عقب، ليكون كعب الكوب غير اللامع إلى الأعلى.

- تمسك السكين باليد اليمنى وتوضع قاعدتها على حافة كعب الكوب بحيث تكون السكين مائلةً قليلًا.

- تُمرّرُ السكين على حافة الكوب ببطء لغاية الوصول إلى رأسها، تُكرر الخطوة بإعادة التمرير على الأقل 5 مرات بنفس السرعة وقوة الضغط.

- تقلب السكين على الوجه الآخر وتُكرَّر الخطوة السابقة بنفس عدد المرات والسرعة والقوة ليتساوى الطرفان في السن بحدة واحدة.



مبرد الأظافر

مبرد الأظافر أداة سهلة وسريعة لسن السكين لما له من قدرة على التنعيم، ويمكن استخدام أكبر حجم متاح ليتناسب مع حجم السكين.

- يثبت المبرد على الطاولة ثم تُمرَّرُ السكين على حافة الكوب ببطء لغاية الوصول إلى رأسها، تُكرَّرُ الخطوة بإعادة التمرير أكثر من 5 مرات بنفس السرعة وقوة الضغط، للحصول على نتيجة مثالية.

- تقلب السكين على الوجه الآخر وتُكرَّر الخطوة السابقة بنفس عدد المرات والسرعة والقوة ليتساوى الطرفان في السن بحدة واحدة.



سكين آخر

وللحصول على نتائج أسرع في سن السكين في حال عدم تواجد الأدوات السابقة المبرد أو كوب السيراميك، يمكن استخدام سكين مصنوعة من صلب أقوى وأكثر حدة، حيث تُمرَّرُ السكين المراد سنها على الحواف وهو ما يزيل الصلب الزائد ويظهر الحواف الحادة سريعًا.