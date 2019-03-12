ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نائب محافظ القليوبية تشدد على سرعة تشغيل الصرف الصحى بقرى الخانكة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:29 ص
نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية تشدد على سرعة تشغيل الصرف الصحى
إبراهيم الهوارى
شدد الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية على سرعة الانتهاء من تشغيل الصرف الصحى بقرى الخانكة، وذلك للعمل على حل مشاكل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها نائب محافظ القليوبية يرافقها اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة ومدير إدارة العشوئيات ورئيس الوحدة المحلية بالمنايل بمتابعة خطوط وغرف الصرف الصحي وجرد ورفع بواقي التطهير بالشوارع بعد رفع وسحب وتسليك غرف وخطوط الصرف التي تم رفعها بسيارات الكسح والنافوري التي تم إحضارهم من شركة المياه والشرب والصرف الصحي ببنها.

وقالت نائب المحافظ إنه تم التنسيق مع مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة من سرعة الانتهاء من توصيل محطة الصرف الصحي بالكابلات الكهربائية وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لحل مشكلة الصرف الصحى بقرى الخانكة.

ترشيحاتنا

الأزهر: رسول الله أوصى الأزواج بالابتعاد عن أمرين للفوز بالسعادة

وزير الداخلية يقرر إبعاد طاجكستانية عن البلاد لأسباب أمنية

كشف لغز مقتل امرأة ببني سويف.. زوجها اتهمها بالزنا ووالديها تخلصا منها بالسم

بطلة مصر فى الريشة الطائرة: تعرضت للتنمر.. وتدربت شهرين قبل البطولة.. فيديو

في أول ظهور للعميد.. سموحة يواجه الإسماعيلي الجريح بالدوري الممتاز

أمين الفتوى: يجوز اعتبار شنطة رمضان من زكاة المال.. فيديو

مد تلقي طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة بالتنمية المحلية لـ26 مارس

حكاية بلدة عُثِرَ بها على أعظم البرديات العربية في العالم.. صور

هبوط اضطراري لطائرة سعودية بسبب فقدان طفل

دانييل مور ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. كانت تريد إصلاح العالم

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو

شاهد.. ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج على الهواء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

فيديو

شاهد.. فيلم تسجيلي عن الحضارة المصرية والأزهر في افتتاح المقر الإقليمي لشمال إفريقيا
دبلوماسي: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر يحمى حرية الملاحة.. فيديو
خبير: اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر آلية لمواجهة الأخطار ..فيديو
تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو
وسيم السيسي: النصف الأول من القرن الـ 20 الفترة الذهبية لمصر الحديثة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟