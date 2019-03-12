نائب محافظ القليوبية تشدد على سرعة تشغيل الصرف الصحى بقرى الخانكة

شدد الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية على سرعة الانتهاء من تشغيل الصرف الصحى بقرى الخانكة، وذلك للعمل على حل مشاكل المواطنين.



جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها نائب محافظ القليوبية يرافقها اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة ومدير إدارة العشوئيات ورئيس الوحدة المحلية بالمنايل بمتابعة خطوط وغرف الصرف الصحي وجرد ورفع بواقي التطهير بالشوارع بعد رفع وسحب وتسليك غرف وخطوط الصرف التي تم رفعها بسيارات الكسح والنافوري التي تم إحضارهم من شركة المياه والشرب والصرف الصحي ببنها.



وقالت نائب المحافظ إنه تم التنسيق مع مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة من سرعة الانتهاء من توصيل محطة الصرف الصحي بالكابلات الكهربائية وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لحل مشكلة الصرف الصحى بقرى الخانكة.

