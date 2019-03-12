ميدو يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي

توج أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب السابق والمدير الفني الحالي لفريق الوحدة السعودي، بجائزة أفضل مدرب في الجولة 23 في الدوري السعودي.



ونشر الحساب الرسمي للوحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنجم المصري وعلق عليها قائلا: "ألف مبرووووووووك للكابتن أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم حصوله على جائزة أفضل مدرب في الجولة 23.. كلاكيت ثاني مرة".



وتعادل الوحدة السعودي أمام الهلال إيجابيا ضمن مباريات الدوري السعودي.