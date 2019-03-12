للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على إجراءات الحصول على الموافقة

نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مسألة كيفية التقدم بطلبات للتصالح.





ونصت المادة الثالثة من القانون على أن طلب التصالح يقدم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.



