ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يصح الوضوء مع وجود المانيكير الجل على الأظافر؟

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:14 ص
وضع مانيكير
وضع مانيكير
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن غسل الأيدي إلى المرافق واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل وضع الأظافر والمانيكير الجل يمنع من صحة الصلاة ؟)، أنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.

وأوضح أن كل ما يمنع وصول الماء إلى أصل الأظافر لا يصح الوضوء مع وجوده، ولكن هناك أشياء أخرى توضع على الأظافر لون فقط كالحناء وهذه لا تمنع وصول الماء الى الأظافر لأن اللون ليس مادة.

وتابع قائلًا: "أنه إذا كانت هناك مادة موجودة على اليد أو على الأظافر وتزال فلابد من إزالتها عند الوضوء وإن كان لون فقط فاللون لا يمنع من صحة الوضوء".

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2019

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

علماء يحذرون: الأرض تنتظر أعنف عاصفة شمسية في تاريخها

ربيع ياسين عن إصابة رامي ربيعة: مصالح المدربين السبب.. فيديو

بي بي سي: تورط أكثر من 40 نجماً في هوليوود بفضائح غش بالجامعات

الموت بييجي في لحظة.. الرسالة الأخيرة لشهيدة العلم دعاء ضحية الطائرة المنكوبة

إيران تهدد إسرائيل بضربة عسكرية

عبدالرحمن نادر: لا أتذكر الكثير عن حياتي في مصر.. فيديو

بطلها الحرس الثوري.. أكبر فضيحة اختلاس في تاريخ إيران

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو
الكهرباء:الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% في استراتيجية 2035 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟