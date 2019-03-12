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رياضة

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:46 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن ارتياحه الشديد عقب قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراة الفريق الأبيض مع المقاولون في الجولة 25 من عمر الدوري.

وأشاد المدرب السويسري بمجهودات مجلس إدارة نادي الزمالك ، بعد نجاحه في اقناع مسئولي الجبلاية بضرورة التأجيل، لما تمثله مباراة نصر حسين داي المقبلة، من أهمية كبيرة في مشوار الزمالك الإفريقي.

ووجه جروس شكره لمجلس النادي، خاصة أن هذا القرار يصب في مصلحة الفريق، ويساعد الجهاز الفني على تأهيل اللاعبين جيدًا قبل المواجهة المرتقبة مع بطل الجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي يوم الأحد 17 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون يوم 20 مارس المقبل، بدلًا من يوم 14، على ستاد بتروسبورت.

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