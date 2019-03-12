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رياضة

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا اليوم.. السد يخطف فوزا ثمينا والعين يتعادل

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:25 م
بغداد بونجاح لاعب
بغداد بونجاح لاعب السد القطري
أحمد هاني
قاد النجم الجزائري بغداد بونجاح فريق السد القطري لفوز ثمين ومثير على حساب ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، وفي نفس الجولة تعادل فريقي العين الإماراتي واستقلال طهران بهدفًا لمثله.

وجاءت نتائج باقي مباريات دوري الأبطال كالآتي:

شاندونغ ليونينغ - الصين 2 : 2 كاشيما انتلرز - اليابان

سانفريس هيروشيما - اليابان 2 : 1 ميلبورن فيكتوري - أستراليا

دايجو - كوريا الجنوبية 3 : 1 جوانجزو إيفرجراند - الصين

باختاكور - أوزبكستان 1 : 0 الأهلي - السعودية

استقلال طهران - إيران 1 : 1 العين - الإمارات

استقلال طهران - إيران 1 : 1 العين - الإمارات

الهلال - السعودية 3 : 1 الدحيل - قطر

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