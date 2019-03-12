نتائج مباريات دوري أبطال آسيا اليوم.. السد يخطف فوزا ثمينا والعين يتعادل

قاد النجم الجزائري بغداد بونجاح فريق السد القطري لفوز ثمين ومثير على حساب ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، وفي نفس الجولة تعادل فريقي العين الإماراتي واستقلال طهران بهدفًا لمثله.
وجاءت نتائج باقي مباريات دوري الأبطال كالآتي:
شاندونغ ليونينغ - الصين 2 : 2 كاشيما انتلرز - اليابان
سانفريس هيروشيما - اليابان 2 : 1 ميلبورن فيكتوري - أستراليا
دايجو - كوريا الجنوبية 3 : 1 جوانجزو إيفرجراند - الصين
باختاكور - أوزبكستان 1 : 0 الأهلي - السعودية
استقلال طهران - إيران 1 : 1 العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران 1 : 1 العين - الإمارات
الهلال - السعودية 3 : 1 الدحيل - قطر
وجاءت نتائج باقي مباريات دوري الأبطال كالآتي:
شاندونغ ليونينغ - الصين 2 : 2 كاشيما انتلرز - اليابان
سانفريس هيروشيما - اليابان 2 : 1 ميلبورن فيكتوري - أستراليا
دايجو - كوريا الجنوبية 3 : 1 جوانجزو إيفرجراند - الصين
باختاكور - أوزبكستان 1 : 0 الأهلي - السعودية
استقلال طهران - إيران 1 : 1 العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران 1 : 1 العين - الإمارات
الهلال - السعودية 3 : 1 الدحيل - قطر