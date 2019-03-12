الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون

نفى شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ما تردد بشأن تصدير أزمات لاتحاد الكرة والأندية المنافسة، بعد تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب، في الدوري الممتاز المصري.



وقال فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "توضيح بخصوص مباراة الزمالك والمقاولون المؤجلة".



وتابع: "النادي الأهلي لا يُصدر أزمات ويدعم الأندية المصرية التي تمثل مصر أفريقيًا وفي مقدمتها الزمالك، ولم يصدر عن أحد مسئوليه أي تصريح رسمي في هذا الخصوص، وهذا أمر يخص اتحاد كرة القدم الجهة المنظمة للبطولة الذي نحسبه حريصًا على مبدأ تكافؤ الفرص".



وكانت تقارير صحفية قد اتهمت الأهلي بإثارة أزمة بعد قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون إلى يوم 20 مارس الجاري.